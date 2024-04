EXCLU : L’incroyable anecdote de cette recrue du FC Nantes

Jean de Teyssière

Le football des années 70 n'a pas grand chose à voir avec celui que l'on connaît aujourd'hui. Il suffit de voir comment un joueur évoluant alors en Nationale 1, dans le club d'Albi, (Division 3 à l'époque) a réussi à devenir un joueur de football professionnel au FC Nantes, simplement en y envoyant un CV. C'est l'histoire que nous a contée Guy Lacombe, en exclusivité pour le10sport.com.

Vous arrivez à Nantes après y avoir déposé un CV. Lorsque vous y arrivez, quel est votre état d’esprit ?

« Dans la réponse de Nantes, il ne vous donne pas beaucoup d’espoirs (rires). Ils avaient des accointances du côté d’Albi notamment grâce à un joueur, Bernard Vendrely. Ils avaient déjà eu des relations avec l’environnement, la région. Ils savaient qu’il y avait des bons joueurs. J’avais fait une bonne saison en D3 où je finis meilleur buteur et passeur du club. Dans leur lettre qu'ils m'envoient en retour, ils disent qu’ils recrutent des joueurs de 16 ans, pas de 21 ans (son âge à l'époque NDLR). Je pense que je dois cet essai dans le premier match contre Bâle, aux Jeux olympiques de 1976. Trois joueurs manquaient : Eric Pécout, Loïc Amisse et Bruno Baronchelli. Ça m’a donné une chance de jouer ce match. »

1 an après, en 1977, vous êtes champion de France. Comment vivez-vous ce sacre ?

« Je n’ai pas beaucoup joué. Mais j’ai été décisif sur le match du titre. C’est le seul match que j’ai joué titulaire mais je fais partie de l’effectif champion de France. C’est un super moment car ce n’était pas facile puisque je suis arrivé dans un immense club. »

Vous avez fait toute votre carrière en France. L’étranger ne vous a jamais tenté ?

« J’ai failli aller à West Ham. À l’époque, on avait droit qu’à trois étrangers dans les équipes. C’était en 1978, je suis encore à Nantes et j’ai une proposition pour faire un essai à West Ham. J’y suis monté et pendant le séjour, la loi anglaise a changé et ils ont décidé que seuls les internationaux pouvaient être intégrés dans les équipes anglaises. Vu que je ne l’étais pas, je n’ai pas pu tenter ma chance. »