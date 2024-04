Mercato - PSG : Luis Enrique menacé par le Qatar ?

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, Luis Enrique a prouvé que personne n'était intouchable au PSG. Kylian Mbappé, remplacé contre l'OM ce dimanche, en est le parfait exemple. Le technicien espagnol a d'ailleurs fait savoir à son vestiaire que personne n'était irremplaçable à part lui, sauf si le président du PSG en décide autrement.

L’été dernier, le PSG a décidé de ne pas reconduire Christophe Galtier. Épuisé après une saison rythmée par les polémiques, le technicien français a été remplacé par Luis Enrique. La méthode du technicien espagnol a eu un peu de mal à faire effet en début de saison. Mais désormais, le vestiaire parisien est acclimaté à sa façon de faire.

Personne n'est intouchable au PSG

Et ces dernières semaines, Luis Enrique a prouvé qu’il était doté d’une grande poigne. Il n’hésite par exemple pas à se passer des services de Kylian Mbappé en Ligue 1, alors que ce dernier était pourtant considéré comme intouchable. Il l’a notamment remplacé contre l’OM ce dimanche, et en a profité pour mettre les points sur les i au Campus ce lundi avec le reste dans son effectif. L’ancien sélectionneur de l’Espagne aurait notamment fait savoir que personne ne bénéficiait d’un totem d’immunité dans l’effectif, pas même Kylian Mbappé.

Luis Enrique se sait menacé par Nasser Al-Khelaïfi