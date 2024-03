XV de France : Le Garrec face au révélateur anglais

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Eblouissant le week-end dernier à Cardiff pour sa première titularisation en Bleu, Nolan Le Garrec va tenter de confirmer ce soir contre l’Angleterre. Le jeune demi-de-mêlée du Racing souhaite emboiter le pas de son modèle Antoine Dupont.

La longue chistera de Cardiff a fait le buzz toute la semaine sur les réseaux sociaux. Tant mieux pour la notoriété du joueur. Mais cette seule image d’une chistera aussi magnifique qu’inutile ne suffit pas à résumer le match complet réalisé par le demi-de-mêlée du Racing pour sa première titularisation avec le XV de France. Après cinq premières minutes compliquées, Le Garrec a ensuite bien cornaqué ses avants et a réussi à mettre de la vitesse dans toutes les sorties de ruck. Derrière un pack dominateur – contrairement aux matchs précédents – il a parfaitement récité son rugby, profitant même d’un petit trou de souris pour inscrire un essai opportuniste. Un match quasi-parfait qui lui permet de gagner de précieux points aux yeux de Fabien Galthié et de son staff. L’avenir est en route. Et pour certains observateurs, le Racingman sort vainqueur de sa concurrence et comparaison avec le Bordelais Maxime Lucu.

« Je veux me mettre au niveau d’Antoine »