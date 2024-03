6 Nations : Dégoutée par le XV de France, l’Italie tient sa revanche

Axel Cornic

Considéré comme l’une des plus faibles nations du Tournoi, l’Italie semble enfin s’être relancée. Après le match nul contre la France (13-13), la Squadra Azzurra s’est imposée dans un match dingue face à l’Ecosse (31-29) et pourrait même terminer sur une excellente note pour la dernière journée, avec une possible victoire au Principality Stadium de Cardiff.

Tout le rugby italien a dû crier, lorsque le ballon de Paolo Garbisi a tapé le poteau contre le XV de France. Car les hommes de Gonzalo Quesada étaient à deux doigts de tenir une première victoire dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2022 ! Finalement, elle est arrivée, mais avec un peu de retard.

L’Italie renverse l’Ecosse

Les Italiens se sont en effet imposés face à l’Ecosse, dans un Stadio Olimpico de Rome plein à craquer. Une victoire fêtée par tout le rugby transalpin, qui semble avoir véritablement trouvé son guide avec Gonzalo Quesada. D’ailleurs, en cas de victoire lors de la 4e et dernière journée, l’Italie pourrait bien signer le meilleur classement de son histoire dans le 6 Nations. Pas mal, pour la toute première compétition du nouveau sélectionneur.

Et dépasse l’Australie au ranking World Rugby !

Mais les progrès de l’Italie se voient surtout à l’international, puisque depuis cette victoire sur l’Ecosse, elle pointe à la 9e place du ranking World Rugby. Ce n’est qu’une place derrière le meilleur classement de son histoire et donc de très bon augure pour l’avenir. La légende australienne Michael Lynagh devait d’ailleurs être assez partagée ce lundi lorsque l’équipe de son fils Louis Lynagh, auteur d’un essai pour sa première sélection, a dépassé des Wallabies qui végètent à la 10e place.