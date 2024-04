XV de France : Un candidat se manifeste déjà pour l’après-Galthié ?

Axel Cornic

Arrivé en 2019, Fabien Galthié s’est inscrit dans la durée, puisqu'il a signé un contrat jusqu’en 2028 avec la Fédération française de rugby, soit un an après la prochaine Coupe du monde. Un très long mandat qui pourrait donner du temps avant de penser à sa succession... même si certains semblent déjà commencer à y penser !

Comme Didier Deschamps au football, Fabien Galthié semble avoir assis son hégémonie sur le rugby français. Le sélectionneur est en effet sous contrat jusqu’en 2028 et on voit mal la FFR l’écarter, à moins d’une énorme catastrophe.

« Si un jour cela se représente, j’y réfléchirai, c’est certain »

Certains observateurs se demandent pourtant déjà qui pourrait le remplacer, car la France ne manque pas de technicien de très haut niveau comme avec Christophe Urios ou encore Ugo Mola. C’est pourtant Franck Azéma qui s’est confié à ce sujet, lors d’un entretien récemment accordé à Midi Olympique . « C’est dur d’y répondre comme ça, les résultats que l’on obtient y jouent forcément. Si un jour cela se représente, j’y réfléchirai, c’est certain, selon le contexte » a expliqué l’actuel manager de l’USAP.

« Fabien est venu nous voir il y a quelque temps »