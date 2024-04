Coupe du monde de rugby : Les secrets de l'échec du XV de France

Thibault Morlain

Avec sa génération dorée menée par Antoine Dupont, le XV de France arrivait parmi les favoris de la dernière Coupe du monde de rugby, d'autant plus qu'elle se disputait à domicile pour les joueurs de Fabien Galthié. Malheureusement, le rêve de sacre s'est effondré en quart de finale face à l'Afrique du Sud, future championne du monde. Un revers cruel d'un petit point pour le XV de France dont on connait désormais les coulisses.

Alors que le XV de France n'a jamais remporté la Coupe du monde de rugby de son histoire, les espoirs étaient immenses pour l'édition 2023. Menés par Fabien Galthié, les Bleus étaient prétendants au titre et ils avaient d'ailleurs commencé très fort avec une victoire en ouverture face à la Nouvelle-Zélande. On s'imaginait alors un chemin tout tracé vers la finale et le sacre au Stade de France. C'était sans compter sur l'Afrique du Sud, adversaire du XV de France en quart de finale du Mondial. Une opposition entre deux des meilleures nations de l'ovalie qui a finalement tourné en faveur des Springboks, qui se sont alors imposés d'un petit point (28-29).

Une préparation sur la PlayStation

L'Afrique du Sud aura donc été le bourreau du XV de France, brisant ainsi les rêves de la bande à Antoine Dupont. Un succès qui a d'ailleurs propulsé par la suite les Springboks vers la victoire finale. Et pour arriver à se défaire des joueurs de Fabien Galthié, Siya Kolisi et compagnie ont adopté une préparation particulière comme cela a été révélé lors du documentaire Chasing The Sun 2 . On y apprend alors que les joueurs de l'Afrique du Sud, par peur d'être espionnés en public, ont préparé leurs combinaisons... sur la Playstation.



De plus, les désormais champions du monde ont également été habitués à l'accueil bouillant du public français du Stade de France. « Les coachs nous ont conditionnés toute la semaine en mettant la Marseillaise en boucle pendant les entrainements, en mettant les chants allez les Bleus à fond », a expliqué Siya Kolisi.

Un plan anti Antoine Dupont