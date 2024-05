Transferts - PSG : Luis Enrique lui a fait tourner la tête !

Thomas Bourseau

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique était nommé entraîneur du PSG à la place de Christophe Galtier. En parallèle, Carlos Soler semblait préparer son départ, mais aurait changé d’avis pour son ancien sélectionneur avec l’Espagne. Cependant, le temps a fait son oeuvre et Soler devrait plier bagage pendant le mercato.

Au cours de l’été 2022, le PSG a mis le curseur sur le renforcement de l’entrejeu en mettant la main sur Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler. Le milieu de terrain formé au Valence FC n’est certainement pas parvenu à faire son trou au Paris Saint-Germain. En attestent ses absences dans les grands matchs et notamment en Ligue des champions cette saison.

Carlos Soler a la cote en Premier League

Après deux saisons passées au PSG, Carlos Soler semble être sur le départ. Et ce n’est pas Le Parisien qui affirmera le contraire puisqu’à ce jour, l’Espagnol aurait de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain. Cela ferait à présent quelques semaines que Soler aurait la cote sur le marché des transferts et plus particulièrement en Angleterre. Brighton et Aston Villa se seraient penchés sur le profil du milieu de terrain du PSG.

Carlos Soler est resté au PSG à cause de Luis Enrique ?