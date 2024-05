Mercato : Le rêve bientôt terminé à Lens ?

Thomas Bourseau

Ce dimanche, le coup de sifflet final de la saison sera donné en Ligue 1 pour le RC Lens avec la réception de Montpellier. Après quoi, il faudra faire place au mercato. Le dossier Raphaël Varane fait énormément parler. Mais pour que le rêve se réalise, il y a du chemin à faire. Explications.

Le RC Lens a formé Raphaël Varane avant de laisser celui qui allait devenir champion du monde en 2018 s’envoler de ses propres ailes à l’été 2011. À tout juste 18 ans, le défenseur central s’engageait en faveur du Real Madrid. À la Casa Blanca , les trophées se sont empilés pour le désormais ex-international français, retraité depuis début 2023.

«S’il devait y avoir une possibilité, je serais l’entraîneur le plus heureux»

Pour GQ , Raphaël Varane faisait savoir qu’il pourrait éventuellement raccrocher les crampons dans un de ses anciens clubs, dont le RC Lens. Cette semaine, le défenseur des Red Devils, où son contrat court jusqu’au 30 juin, a déjà annoncé son départ de Manchester United. De passage en conférence de presse vendredi, Franck Haise, en sa qualité d’entraîneur du RC Lens, ouvrait la porte à la venue de Varane quand bien même cette opération semble loin d’être bouclée. « Évidemment que Raphaël Varane peut m’intéresser par ses qualités de joueur, de leader, ses qualités humaines, tout ce qu’il représente et ce qu’il est capable de donner. Les aspects financiers ne dépendent pas de moi. S’il devait y avoir une possibilité, je serais l’entraîneur le plus heureux. J’adore le joueur et ce qu’il dégage. Est-ce qu’il finira dans un de ces trois clubs, ça reste à démontrer ».

Catastrophe en Ligue 1 après Mbappé ? Le RC Lens se lâche https://t.co/2HvuNq4le2 pic.twitter.com/gHLVZ5B9Wy — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Une opération économique impossible en l’état