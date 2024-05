Mercato - OM : Longoria en rêve, Riolo jette un coup de froid

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on s’est mis en quête d’un entraîneur pour la saison prochaine. Afin de remplacer Jean-Louis Gasset, un profil a retenu plus que jamais l’attention de Pablo Longoria : celui de Paulo Fonseca. Mais l’entraîneur du LOSC a d’autres prétendants et Daniel Riolo n’a pas donné de bonnes nouvelles à l’OM.

En fin de contrat au LOSC, Paulo Fonseca est sollicité de tous les côtés en vue de la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le Portugais est la priorité de Pablo Longoria pour entraîner l’OM la saison prochaine. Mais à côté de ça, le Milan AC est aussi très intéressé. Et après avoir officié sur le banc de l’AS Rome, Fonseca verrait d’un bon oeil un retour en Italie.

Le Milan AC plutôt que l’OM ?

Au micro de L ’After Foot, Daniel Riolo a fait le point sur l’avenir de Paulo Fonseca, notamment en ce qui concerne une arrivée sur le banc du Milan AC. Le journaliste RMC a alors expliqué : « Fonseca est dans la très short liste de Milan. Il y a de fortes chances que ce soit lui. Maintenant, ils sont en train de discuter avec un autre coach, dont je n’ai pas le nom, qui est un peu préféré à Fonseca. Mais je n’ai pas le nom de cet entraîneur ».

« Fonseca a envie d’y aller »