Mercato - OM : Longoria se fait interpeller pour la succession de Gasset

Pablo Longoria n'a pas attendu la fin de la saison pour s'activer en coulisses. Le président de l'OM veut boucler, au plus vite, la succession de Jean-Louis Gasset, dont le contrat ne sera pas prolongé. Présent sur l'antenne de RMC ces derniers jours, Christophe Dugarry a adressé quelques conseils au dirigeant espagnol.

C'était un secret de polichinelle. Jean-Louis Gasset a officialisé son départ de l'OM après la rencontre face au Havre ce dimanche. A 70 ans, le technicien va clôturer sa très longue carrière sur un échec. Son équipe n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Et cela pourrait coûter cher à l'OM, au moment où un nouvel entraîneur est recherché. Ancien du club marseillais, Christophe Dugarry a donné son avis sur ce dossier et a conseillé Pablo Longoria.

Dugarry dresse le portrait-robot du prochain coach

« Quand tu vas Marseille, tu y vas pour des raisons, ou tu n’y vas pas pour certaines raisons… Quand tu signes à l’OM comme joueur ou comme entraîneur c’est que tu veux te sentir vivant. C’est que tu veux vivre des trucs. Tu dois comprendre ce qu’est ce club. Si tu en es capable tu vas vivre ces émotions, cette pression, ce bordel organisé… C’est Marseille ! Il y a des entraîneurs et des joueurs qui sont fait pour ça et qui ne peuvent vivre que pour ça et comme ça. C’est eux qu’il faut aller chercher. Pas les soi-disant grands entraîneurs ! ça veut rien dire un grand entraineur, tu peux faire venir un coach qui a tout gagné, il va arriver ici il va rien comprendre et il va se dire qu’est ce que je fout là… » a déclaré le champion du monde 1998.

Longoria est déjà passé à l'action

Pablo Longoria a déjà quelques idées en tête. Comme annoncé par le 10Sport.com, il a très vite jeté son dévolu sur Paulo Fonseca, l'actuel coach du LOSC. Finalement, le technicien portugais devrait rejoindre la Serie A. Dernièrement, c'est la piste Sérgio Conceição qui semblait faire consensus. Mais là encore, les négociations sont complexes. Longoria n'est pas au bout de ses peines.