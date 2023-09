Le transfert d’une star capote au PSG, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Après plus d'une décennie passée dans la capitale, Marco Verratti serait sur le point de quitter le PSG. Le milieu de terrain se rapproche très sérieusement d'Al-Arabi au Qatar. Mais le joueur de 30 ans aurait également pu signer en Arabie Saoudite cet été. Toutefois, les Saoudiens ont fait capoter son transfert à Al-Hilal.

L'Arabie Saoudite fait capoter le transfert de Verratti

D’après les informations de Sports Zone , Al-Hilal n’aurait pas réussi à convaincre les investisseurs saoudiens de recruter un nouveau milieu de terrain. Le pensionnaire de la Saudi Pro League lorgnait sur Marco Verratti, mais personne n’a vraiment voulu payer de sa poche en Arabie Saoudite. La seule exception a été pour Yassine Bounou, qui a signé à Al-Hilal.

