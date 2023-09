Un attaquant du PSG remonté contre ses dirigeants ?

Thomas Bourseau

Mercredi, le PSG a dévoilé sa liste des 24 joueurs sélectionnés par le staff technique de Luis Enrique pour la campagne de Ligue des champions. Au vu des dossiers chauds qu’ils ont été pendant la dernière partie du mercato, Marco Verratti et Hugo Ekitike n’y figurent pas, sans surprise. Mais pour le clan Ekitike, ce serait un affront total.

Le mercato estival du PSG a été particulièrement agité, en attestent les douze recrues en incluant Xavi Simons parti en prêt à Leipzig et le dégraissage d’effectif conséquent opéré par Luis Campos. Le conseiller football du PSG a poussé vers la sortie Marco Verratti et Hugo Ekitike en plus de Neymar au terme d’une entrevue en août dernier.

Ekitike pas retenu dans la liste de la Ligue des champions

Les deux premiers cités sont encore au club, bien que Marco Verratti soit proche d’un transfert à Al-Arabi, mais Hugo Ekitike ne dispose pas d’une porte de sortie claire dans les championnats où les marchés sont encore ouverts. Alors au vu des situations des deux joueurs, le PSG a pris la décision de ne pas les incorporer à la liste des 24 joueurs sélectionnés pour la Ligue des champions.

Après son transfert au PSG, il n’en revient toujours pas https://t.co/WWuLVsVleK pic.twitter.com/TLovxDQbPU — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Ekitike indigné par la conduite du PSG ?