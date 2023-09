Le RC Lens annonce son prochain transfert ​

Amadou Diawara

Après seulement deux mois et demi au RC Lens, Stijn Spierings va faire son retour à Toulouse sous la forme d'un prêt. Comme l'a annoncé Franck Haise en conférence de presse, l'officialisation est imminente. De surcroit, l'entraineur des Sang-et-Or a expliqué que le milieu de terrain néerlandais faisait ses valises parce qu'il n'avait pas réussi à s'adapter à ses nouvelles couleurs.

Lors du dernier mercato estival, Stijn Spierings a quitté Toulouse pour s'engager librement et gratuitement en faveur du RC Lens, et ce, alors qu'il était en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, après seulement deux mois et demi chez les Sang-et-Or , le milieu de terrain néerlandais est sur le point de faire son retour au TFC.

Spierings va déjà retrouver Toulouse

En difficulté lors de ses débuts au RC Lens, Stijn Spierings va être prêté à Toulouse pour retrouver des couleurs. Une information confirmée par Franck Haise en conférence de presse.

Haise confirme pour Spierings, avant d'expliquer son départ