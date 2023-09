Le transfert d’une star bloqué par le PSG ?

Thomas Bourseau

Marco Verratti a été célébré vendredi soir au Parc des princes en préambule de la rencontre PSG - OGC Nice perdue par le club parisien (3-2). Onze années après son arrivée de Pescara, Verratti a fait ses adieux au Paris Saint-Germain, lui qui a signé à Al-Arabi. Mais le feuilleton aurait pu connaître un tout autre dénouement.

Après neuf championnats de France notamment, ce qui fait de lui le joueur le plus titré de l’histoire de l’élite du football français, Marco Verratti a définitivement tourné la page PSG onze ans après son arrivée à l’été 2012. Plus désiré à Paris, Verratti a été poussé vers la sortie et a rebondi à Al-Arabi.

Le PSG boucle le transfert de Verratti à Al-Arabi

Grâce au transfert de Marco Verratti à Al-Arabi, le PSG a considérablement renfloué ses caisses avec un chèque de 45M€ de la part du club qatari. Néanmoins, le transfert de l’Italien aurait pu être bouclé avec Manchester United.

Manchester United a tenté un transfert… en vain