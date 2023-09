«C'est un peu le Real Madrid», il rejoint Neymar et jubile

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Neymar a quitté le PSG pour s'engager en faveur d'Al Hilal. Alors qu'il vient de rejoindre la star brésilienne dans le club saoudien, Aleksandar Mitrovic a fait part de son immense bonheur. En effet, l'ancien pensionnaire de Fulham estime qu'Al Hilal est comparable au Real Madrid.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar a fait ses valises après six saisons passées à Paris. Et pourtant, la star brésilienne était lié au club rouge et bleu jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Mitrovic est heureux de rejoindre Neymar à Al Hilal

Devenu indésirable au PSG, Neymar a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Et finalement, c'est Al Hilal qui a profité de l'aubaine, s'offrant les services du Brésilien pour une somme proche de 90M€. Et en plus de Neymar, l'écurie saoudienne a bouclé la signature d'Aleksandar Mitrovic.

«Al-Hilal, c'est un peu le Real Madrid»