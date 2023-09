Coup de théâtre pour une star du Real Madrid, la mèche est vendue ?

Hugo Chirossel

Comme son coéquipier Toni Kroos, Luka Modric voit la jeunesse prendre le pouvoir au Real Madrid depuis le début de la saison. Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et surtout Jude Bellingham sont préférés aux deux vétérans pour le moment. Carlo Ancelotti s’est exprimé à ce sujet et a expliqué qu’ils auraient un rôle moins important désormais.

C’est désormais la norme au Real Madrid. Chaque année, Luka Modric et Toni Kroos signent des contrats d’un an, qu’ils renouvellent au fur et à mesure. Désormais âgés de 38 et 33 ans, les deux hommes ont un rôle moins important pour le moment. Depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti a préféré titulariser Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Jude Bellingham dans le milieu de terrain du Real Madrid.

«Il a pleuré» : L’improbable sortie du Real Madrid sur sa star https://t.co/AYePqzdgBP pic.twitter.com/6ZGLChMSoD — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«J'ai donné un rôle plus important aux jeunes joueurs»

Un choix assumé par Carlo Ancelotti : « Lorsqu'il (Modric, ndlr) a renouvelé son contrat, tout le monde était ravi et lui aussi. Il a ensuite changé de rôle si l'on regarde les derniers matches, puisqu'il n'a débuté qu'un seul match. Maintenant, il sera plus important et il continuera à être important comme il l'a été ces dernières années. Je lui en ai parlé. Il a dû supporter un peu plus que d'habitude maintenant que j'ai donné un rôle plus important aux jeunes joueurs. Ils ont bien travaillé et je suis convaincu que l'équipe a beaucoup de concurrence et de qualité », a expliqué l’entraîneur du Real Madrid, dans des propos relayés par Mundo Deportivo .

«Ils auront peut-être moins de minutes cette année que la saison dernière»