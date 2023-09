Après le PSG, Galtier fixe une condition pour son avenir

Pierrick Levallet

L'histoire entre Christophe Galtier et le PSG s'est rapidement terminée. L'entraîneur de 57 ans a été démis de ses fonctions après seulement une saison, marquée par les mauvais résultats et les polémiques. Malgré tout, l'ancien technicien parisien entend bien retrouver un banc, même s'il a désormais une condition fixée pour son avenir.

Christophe Galtier a vu son histoire avec le PSG se terminer assez rapidement. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, l’entraîneur de 57 ans a été démis de ses fonctions cet été. Entre mauvais résultats et polémiques, l’ancien coach du LOSC a vécu une saison très délicate. Finalement, il a été remplacé par Luis Enrique sur le banc parisien. Il aurait d’ailleurs pu reprendre du service après son départ du PSG et a même recalé quelques offres cet été.

«Ma place est sur un banc de touche»

« Mon avenir ? Certains clubs m'ont contacté ou ont souhaité me contacter. Ça me rassure sur le fait que ma place est sur un banc de touche et non pas devant la télévision en train de regarder les matchs. Est-ce que j'aurai pu reprendre rapidement ? Oui, mais je ne l'ai pas souhaité » a ainsi confié Christophe Galtier au micro du Canal Football Club .

Galtier veut «prendre du plaisir à être entraineur»