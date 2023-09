Après le PSG, Galtier a recalé plusieurs clubs

Pierrick Levallet

Christophe Galtier n'aura pas fait long feu au PSG. Une saison après son arrivée, l'entraîneur de 57 ans a été démis de ses fonctions pour laisser la place à Luis Enrique. Le désormais ex-coach parisien aurait néanmoins pu reprendre du service ailleurs. Il a même révélé avoir refusé plusieurs proposition cet été.

Christophe Galtier ne se sera pas vraiment éternisé au PSG. Seulement une saison après son arrivée, l’entraîneur français a été démis de ses fonctions. Le10Sport.com peut vous confirmer que l’ex-technicien du LOSC était ressorti épuisé de son seul et unique exercice avec le PSG. Entre mauvais résultats et polémiques, Christophe Galtier a vécu l’enfer dans la capitale.

Ejecté par le PSG, Galtier dit tout sur son calvaire https://t.co/1ws27H0kTf pic.twitter.com/DDj0mbAlVo — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Galtier n'a pas repris du service après le PSG

D’ailleurs, l’entraîneur de 57 ans est toujours libre depuis son départ du PSG. Christophe Galtier a souhaité prendre un peu de repos avant de revenir sur un banc. Il a d’ailleurs confirmé avoir décliné plusieurs propositions cet été afin de se remettre d’aplomb.

«Certains clubs m'ont contacté»