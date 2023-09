Il quitte le PSG, une grande décision est prise

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Renato Sanches a été poussé vers la sortie par le PSG. En effet, l'international portugais est actuellement prêté avec option d'achat à l'AS Rome. Conscient des pépins physiques de Renato Sanches, José Mourinho a décidé d'ajuster son temps de jeu, et ce, pour ne pas prendre le moindre risque avec lui.

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a changé de club cet été. En effet, le club de la capitale a prêté le milieu de terrain portugais à l'AS Rome. Un prêt avec obligation d'achat sous conditions.

Renato Sanches a quitté le PSG pour l'AS Rome

Alors que Renato Sanches enchaine les pépins physiques depuis plusieurs années, José Mourinho a mis en place une stratégie pour profiter au mieux de ses qualités. Selon les informations d' Il Messaggero , le technicien de la Roma contrôle avec précision le temps de jeu du Portugais.

Mourinho va ajuster le temps de jeu de Sanches