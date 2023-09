Mercato : Le PSG sauve un transfert «à l’arrache»

Thibault Morlain

Cet été, lors du marché des transferts, le PSG a multiplié les opérations et les recrues. La liste est longue et on peut notamment retrouver Xavi Simons. Parti l’été dernier au PSV Eindhoven, le Néerlandais a été rapatrié par le club de la capitale, qui a profité d’une clause de rachat pour réaliser cette opération. Une clause visiblement négociée au dernier moment au moment du départ de Xavi Simons en 2022.

La saison dernière, Xavi Simons a totalement explosé sous le maillot du PSV Eindhoven. Le choix de carrière du Néerlandais a donc été le bon. A l’été 2022, le milieu offensif est parti libre du PSG. Alors qu’on attendait une prolongation, Xavi Simons a finalement claqué la porte du club de la capitale pour rejoindre les Pays-Bas. Mais voilà qu’après un an, il a retrouvé le PSG. Grâce à une clause de rachat dans son contrat et convaincu par Nasser Al-Khelaïfi, Xavi Simons a accepté de faire son grand retour à Paris.

« L’idée était de prolonger et à 90% de partir en prêt »

Journaliste pour L’Equipe , José Barroso est revenu sur le départ de Xavi Simons du PSG en 2022. « A la fin du printemps, son idée numéro 1, malgré les déceptions de temps de jeu, de promesses non tenues, c’est de prolonger. L’idée était de prolonger et à 90% de partir en prêt pour aller chercher du temps de jeu. Il y a déjà des discussions avec le PSV à ce moment là. Il se trouve qu’on est à une époque assez compliquée au PSG où il y a toute l’histoire de la prolongation de Mbappé, le départ de Leonardo, changement d’organigramme, arrivée de Luis Campos, il travaille dans l’ombre mais il n’est pas encore officialisé. Xavi Simons attend un signe et il envoie le message au club qu’il veut savoir ce qu’ils veulent faire de lui », explique-t-il dans le podcast Big Five .

« Le PSG met à l’arrache cette clause de rachat »