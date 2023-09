PSG : Luis Enrique prépare une surprise pour Dembélé

Alexis Brunet

Luis Enrique est sûrement un entraîneur heureux. L'Espagnol a été gâté lors du mercato estival, puisque de nombreux joueurs sont arrivés au PSG, et tous les postes sont doublés. Cela n'empêche pas l'ancien coach du FC Barcelone de réfléchir à des animations offensives surprenantes. Ce dernier a ainsi avoué qu'il se voyait bien essayer Ousmane Dembélé dans l'axe de l'attaque parisienne.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG avait grandement besoin de recruter du lourd en attaque. Les dirigeants parisiens n'ont donc pas hésité à sortir le chéquier pour attirer de grands joueurs dans la capitale. Randal Kolo Muani a ainsi rejoint le champion de France contre la somme de 95M€ lors du dernier jour du mercato. Avant lui Gonçalo Ramos ou bien Ousmane Dembélé avait aussi posé leurs valises au PSG.

Luis Enrique pourrait essayer Dembélé dans l'axe

Luis Enrique dispose donc de deux attaquants de pointe avec Ramos et Kolo Muani. Marco Asensio a aussi été testé dans cette position, et il a plutôt donné satisfaction. Interrogé en conférence de presse d'avant match, l'entraîneur espagnol a aussi déclaré qu'il se voyait peut-être essayer de titulariser Ousmane Dembélé dans l'axe de l'attaque parisienne. « C'est curieux, j'en suis convaincu, je pense qu'il peut jouer dans l'axe et dans les couloirs quel que soit le système. En fonction des situations, on change les postes. Les meilleurs joueurs comme lui peuvent jouer à n'importe pas quel poste. Mais on ne joue pas avec un joueur en soutien de l'attaquant de pointe. »

Coup de tonnerre au PSG avec Mbappé, la raison dévoilée ? https://t.co/ufeo6q3jZV pic.twitter.com/NYtAE0OTm3 — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Le PSG reçoit Dortmund en Ligue des Champions

Il n'est toutefois peu probable que Luis Enrique titularise Dembélé en pointe dès le prochain match. Les Parisiens reçoivent le Borussia Dortmund, pour la première rencontre de Ligue des Champions de la saison. Un match qui pourrait bien se révéler déjà capital, car le champion de France est tombé dans la poule de la mort, avec les Allemands donc, mais aussi l'AC Milan, et Newcastle.