Ballon d’or : Un proche de Mbappé vote pour Messi !

Thomas Bourseau

Le lundi 30 octobre prochain, l’annuelle cérémonie du Ballon d’or aura lieu au Théâtre du Châtelet. Qui d’Erling Braut Haaland, de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi recevra la distinction individuelle suprême ? Pour Thierry Henry, le champion du monde en titre, Lionel Messi, est l’unique possibilité pour cette édition.

Kylian Mbappé a imité Pelé lors de la dernière finale de la Coupe du monde en y inscrivant trois buts. Une performance XXL de la part du capitaine de l’équipe de France qui a terminé meilleur buteur de la compétition et qui compte désormais quatre buts en finale de Coupe du monde. Pour son coéquipier au PSG, Achraf Hakimi, Mbappé mérite le Ballon d’or cette année.

Pour Thierry Henry, Lionel Messi doit être sacré Ballon d’or une 8ème fois

Néanmoins, ce n’est pas l’avis de tout le monde. À commencer par Thierry Henry. Disposant pourtant d’une certaine proximité avec Kylian Mbappé, aperçus à plusieurs évènements ensemble dont les deux dernières éditions des Trophées UNFP, Henry a clairement fait savoir qu’il fallait que le Ballon d’or revienne à Lionel Messi cette année, ce qui serait sa huitième récompense.

PSG : Kylian Mbappé va dépasser Neymar ! https://t.co/AsJxqGFf2X pic.twitter.com/4PSmPHSHhn — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

«Qui mérite de gagner ? Pour moi ? Messi, bye, terminé»