PSG : Il annonce du lourd après son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi a quitté le PSG et s'est engagé définitivement en faveur de Galatasaray. Un choix que le buteur argentin de 30 ans ne regrette pas du tout. Malgré la défaite face au Bayern ce mardi, Mauro Icardi s'est totalement enflammé pour sa signature à Galatasaray.

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray lors de la saison 2022-2023. Alors qu'il s'est épanoui en Turquie, le buteur argentin de 30 ans a été vendu définitivement pour une somme proche de 10M€.

Icardi est comme un poisson dans l'eau à Galatasaray

Titularisé face au Bayern ce mardi lors de la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions, Mauro Icardi n'a pas pu empêcher Galatasaray de s'incliner (1-3). Malgré tout, l'ancien numéro 9 du PSG est fier de son équipe. D'ailleurs, Mauro Icardi s'est totalement enflammé pour son transfert en Super Lig sur son compte Instagram .

«Je suis heureux d'être ici»