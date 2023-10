PSG : Mbappé l'a écoeuré, il déballe tout

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé 3-0 face à l'AC Milan au Parc des Princes, et ce, lors de la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final, Davide Calabria a analysé le match. Selon lui, la présence de Kylian Mbappé a été fatale aux Rossoneri.

Pour le compte de la troisième journée de la phase de poules en Ligue des Champions, le PSG a reçu l'AC Milan au Parc des Princes ce mercredi soir. Après la déroute face à Newcastle (défaite 4-1), le club de la capitale a fait le job contre les Rossoneri . En effet, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 3-0.

Mbappé a lancé le PSG contre l'AC Milan

Après la rencontre, Davide Calabria s'est exprimé au micro de Prime Video . Et le capitaine de l'AC Milan a estimé que la présence de Kylian Mbappé sur le terrain avait tout changé pour le PSG. Le numéro 7 parisien ayant débloqué la rencontre en ouvrant le score sur un exploit individuel.

«Ils ont un phénomène»