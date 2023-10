PSG : Mbappé a tout changé, Giroud balance

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a infligé une large défaite à l'AC Milan au Parc des Princes. Interrogé après le coup de sifflet final, Olivier Giroud a analysé la rencontre. Et comme l'a regretté le buteur des Rossoneri, Kylian Mbappé a débloqué le match grâce à son exploit individuel sur le premier but.

Pour la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions, le PSG recevait l'AC Milan au Parc des Princes. Et le club de la capitale a pris les trois points en s'imposant 3-0 face aux Rossoneri d'Olivier Giroud.

Tensions au PSG, Luis Enrique reçoit un avertissement https://t.co/SE7V1WOmrv pic.twitter.com/U5ggQmamQK — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Mbappé a montré la voie au PSG

Interrogé par RMC Sport après la rencontre, Olivier Giroud a révélé les clés du match. D'après lui, l'AC Milan était bien en place, avant que Kylian Mbappé ne vienne marquer sur un exploit individuel.

«Ils marquent sur un exploit de Kylian»