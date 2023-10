Une surprise signée Deschamps avec ce joueur du PSG ?

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du PSG cette saison, Warren Zaïre-Emery aurait de plus en plus de chances d'être appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. En effet, la blessure d'Aurélien Tchouameni et le calendrier des Bleus pourraient profiter au crack de 17 ans.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique à la fin de la dernière saison, Warren Zaïre-Emery a gagné sa place de titulaire au PSG. Et le crack de 17 ans n'a pas gâché sa chance de s'imposer sous les couleurs rouge et bleu. En effet, Warren Zaïre-Emery enchaine les prestations de haute volée avec le PSG. A tel point qu'il est devenu incontestable et incontesté dans le XI de Luis Enrique. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus .

Zaïre-Emery se rapproche des Bleus

Alors que Didier Deschamps va annoncer sa prochaine liste le jeudi 9 novembre, Warren Zaïre-Emery aurait de plus en plus de chances d'en faire partie. En effet, le crack du PSG avait la possibilité d'être appelé sans aucun forfait au milieu de terrain. Mais avec la blessure d'Aurélien Tchouaméni, qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Warren Zaïre-Emery est on ne peut plus proche de l'équipe de France A d'après L'Equipe .

Zaïre-Emery présent à l'Euro 2024 ?