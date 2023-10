PSG : Zaïre-Emery les écœure, il affiche un grand regret

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, un joueur du PSG arrive à faire plus parler de lui que Kylian Mbappé, ce qui n'est pas un mince exploit. Il s'agit en effet de Warren Zaïre-Emery qui éclabousse de son talent chaque match du club de la capitale. Encore buteur dimanche face à Brest, le milieu de terrain parisien laisse des regrets à ses adversaires.

Après ses deux passes décisives contre l'AC Milan (3-0), Warren Zaïre-Emery a cette fois-ci inscrit un but magnifique contre Brest d'une frappe limpide en dehors de la surface permettant au PSG d'ouvrir le score. Une action sur laquelle Hugo Magnetti regrette de ne pas avoir fait faute.

Magnetti regrette de ne pas avoir fait faute

« Je pense qu’il est dans une bonne phase de son début de carrière et il a la réussite qui va avec. Il est dans une euphorie en ce moment, où il est vraiment bien et il met une belle frappe. C’est un joueur costaud. Aujourd’hui, l’âge ne veut plus rien dire, il a une structure physique qui ne correspond pas à celle d’un garçon de 17 ans. C’est un très bon joueur en devenir », confiait le milieu de terrain brestois après le match.

Zaïre-Emery impressionne tout le monde