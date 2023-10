Une légende du PSG se moque de la polémique Mbappé !

Jean de Teyssière

Après la fin de match houleuse entre le PSG et Brest ce dimanche (3-2), une polémique entoure le comportement de Kylian Mbappé. L'international français a chambré durant de longues secondes les supporters brestois, ce qui n'a pas du tout plu à l'entraîneur de Brest, Éric Roy. Pour David Ginola, ancien joueur du PSG, cette polémique n'a pas lieu d'être.

La polémique qui entoure les gestes de Kylian Mbappé après son but victorieux face à Brest continue de grandir. Le numéro 7 du PSG a même répondu à un journaliste de L'Équipe à travers un tweet pour se défendre de ses agissements. « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau », a-t-il répondu au journaliste qui estimait qu'un capitaine de l'équipe de France ne pouvait pas faire ça.

«C’est ridicule il devait tellement être au-dessus de tout»

En conférence de presse après le match, l'entraîneur de Brest, Éric Roy évoquait le comportement de Kylian Mbappé dans cette fin de rencontre : « Je suis un peu surpris un peu parce que je trouve que c’est ridicule il devait tellement être au-dessus de tout. C’est un stade avec une ambiance plutôt saine. Alors bien sûr, tu peux toujours être chahuté c’est normal en plus, lui, c’est la star. Mais quand tu marques deux buts, que tu fais le match que tu as fait, il doit être au dessus de ça. »

«On est en train d’avoir un débat là-dessus, au bout d’un moment, il faut arrêter»