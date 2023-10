PSG : Mbappé en rajoute une couche sur les réseaux sociaux

Thomas Bourseau

Au moment de célébrer le but vainqueur à Brest pour le PSG ce dimanche (3-2), Kylian Mbappé a chambré les supporters brestois qui s’en seraient verbalement pris à son coéquipier Achraf Hakimi en l’insultant de « violeur ». Après avoir poussé un coup de gueule sur X, Mbappé a repris la parole sur Instagram.

Kylian Mbappé n’aurait visiblement pas du tout apprécié les chants des supporters du Stade Brestois ce dimanche. RMC Sport a révélé que des chants sont descendus des tribunes à l’encontre d’Achraf Hakimi qui a été traité de « violeur ». Ce qui n’a pas plu à Mbappé comme Danilo Pereira l’a confié en zone mixte après le match. « C’est normal... Oui, il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters ».

«J’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier»

C’est pourquoi, au moment de célébrer le but de la victoire qu’il a lui-même inscrit dans les dernières minutes de la rencontre (3-2), Kylian Mbappé a demandé via un geste aux supporters de Brest de se taire. Une attitude que n’a pas apprécié son entraîneur Luis Enrique. Sur son compte X , Mbappé s’est défendu en faisant passer le message suivant. « Bah bien sûr et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau… ».

