Il signe un record au PSG, c'est historique

Amadou Diawara

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà un titulaire incontestable et incontesté de Luis Enrique. D'ailleurs, le crack du PSG a réalisé un nouveau record grâce à son nouveau statut. En effet, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune milieu de terrain à être impliqué sur cinq buts en Ligue 1.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a pris du galon ces derniers mois. En effet, le crack de 17 ans a gagné sa place de titulaire au PSG avec Luis Enrique. Et aujourd'hui, il est devenu incontestable et incontesté dans le XI parisien.

Zaïre-Emery a marqué contre Brest

Auréolé de son nouveau statut au PSG, Warren Zaïre-Emery réalise un très bon début de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. D'ailleurs, la pépite parisienne vient même de réaliser un record en championnat.

Nouveau record de précocité pour Zaïre-Emery