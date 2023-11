C'est bouclé, Messi a provoqué un nouveau transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami l'été dernier. Lors de la même fenêtre de transferts, Sergio Busquets et Jordi Alba ont également rejoint la franchise de David Beckham. Et en janvier 2024, c'est Luis Suarez qui va rejoindre Leo Messi à l'Inter Miami.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi s'était engagé pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Alors que son contrat s'est terminé l'été dernier, la Pulga a rejoint l'Inter Miami librement et gratuitement.

Suarez va rejoindre Messi à l'Inter en janvier

En plus de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba ont également signé à l'Inter lors du dernier mercato estival. En effet, les deux anciens joueurs du FC Barcelone ont voulu retrouver la Pulga en MLS. Et grâce à Leo Messi, un autre joueur de classe mondiale serait sur le point de migrer vers Miami : Luis Suarez.

Un contrat d'une saison, plus une en option