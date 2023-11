Zidane : Le Real Madrid fait une annonce pour l’entraîneur

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021. Et alors que Carlo Ancelotti et en fin de contrat à l’issue de la saison, l’entraîneur du club merengue serait susceptible de prendre les rênes de la sélection brésilienne. De quoi laisser un boulevard à Zidane ? Rodrygo Goes est monté au créneau.

Carlo Ancelotti se trouve dans l’ultime année de son contrat au Real Madrid. Et bien que le technicien italien ait fait part à plusieurs reprises vouloir rester le plus longtemps possible à la Casa Blanca , son avenir demeure particulièrement flou. Ayant pris la place de Zidane en mai 2021, Ancelotti pourrait lui renvoyer la pareille en lui cédant le poste d’entraîneur.

La sélection brésilienne pour Ancelotti, Zidane pour le remplacer au Real Madrid ?

En effet, Carlo Ancelotti est pressenti depuis plusieurs mois comme étant le futur sélectionneur du Brésil. Zinedine Zidane aimerait retrouver le Real Madrid selon certains médias ibériques. Qu’en pense Rodrygo Goes ? L’attaquant brésilien du club merengue où il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 s’est confié sur la suite des opérations pour le poste d’entraîneur.

«Nous voulons toujours avoir «El Mister», que ce soit à Madrid ou en équipe nationale»