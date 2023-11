Un piège est tendu, Mbappé et Deschamps en danger ?

Arnaud De Kanel

Ce samedi soir, l'équipe de France affronte Gibraltar, la 198ème nation mondiale, à Nice. Sur le papier, cela ne devrait pas faire un pli entre les deux équipes tant l'écart de niveau est immense. Pour autant, les Bleus auront tout intérêt à se méfier du piège pour ne pas tomber dans la facilité. Dans l'histoire de la sélection tricolore, affronter les 'petites' équipes n'a pas souvent été chose facile.

Pour son neuvième et avant dernier match des Eliminatoires à l'Euro 2024, l'équipe de France sera opposé à la 198ème nation mondiale, Gibraltar. Malgré tout, Didier Deschamps a mis en garde ses troupes cette semaine en conférence de presse. « Je comprends qu'ils (les joueurs) n'aient pas d'inquiétude sur le match de samedi. Il ne faut pas rêver : on a beau alerter, ou quoi que ce soit, j'ai été joueur aussi : le conscient ou l'inconscient... On va faire le job quoi », a confié le sélectionneur de l'équipe de France. Et il fait bien de se méfier car les hommes de Julio Ribas pourraient bien tendre un piège à Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Les Bleus frôlent la catastrophe contre Andorre en 1999

Affronter les petits poucets n'est pas forcément gage de match facile et en France, on le sait plutôt bien avec tout ce qui peut se passer en Coupe de France. En 1999, un an après son premier titre mondial, l'équipe de France s'était faite une belle frayeur face à Andorre, alors 165ème au classement FIFA. Rapidement réduits à 10 après l'expulsion de Christophe Dugarry, les hommes de Roger Lemerre avaient été sauvés par un pénalty victorieux de Frank Lebœuf à la 86ème minute (0-1).

Un nul face au Luxembourg, des victoires pénibles face aux Îles Féroé et à la Géorgie...