Deschamps vend la mèche pour l’Euro ?

Thomas Bourseau

En Allemagne l’été prochain, Didier Deschamps disputera sa sixième compétition à la tête de l’équipe de France A. Alors pour ce qui est de la liste des 23 joueurs à sélectionner, Deschamps a fait savoir qu’il avait déjà les grandes lignes de ladite liste. Explications.

En ce mois de novembre, Jules Koundé et Dayot Upamecano ont signé leur retour à Clairefontaine, eux qui étaient absents du dernier rassemblement de l’équipe de France pour cause de blessures. Aurélien Tchouaméni ne fait pas partie du groupe en raison d’une blessure au pied et Eduardo Camavinga a été contraint de quitter le rassemblement pour une entorse au genou.

Deschamps déjà convaincu par certains pour l’Euro

Néanmoins, à quelques mois du coup d’envoi de l’Euro en Allemagne, Didier Deschamps a laissé entendre qu’il disposait déjà des grandes lignes de l’effectif qu’il sélectionnera pour le championnat d’Europe de l’autre côté du Rhin en juin prochain.

Deschamps change ses plans, bonne nouvelle pour Zaïre-Emery ? https://t.co/6xgcVKJMnQ pic.twitter.com/TKageUkmTl — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

«Si tout le monde est à disposition, vous savez que certains y seront»