PSG : La surprise de Deschamps se lâche sur Zaïre-Emery

Benjamin Labrousse

Titulaire d’entrée de jeu ce samedi soir face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery a marqué son premier but en équipe de France avant de sortir sur blessure après avoir reçu un coup à la cheville. Phénomène de précocité, Zaïre-Emery a d’ailleurs reçu les éloges de Jean-Clair Todibo, lui aussi titularisé ce samedi soir.

Alors que ce samedi soir, l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée de Gibraltar en s’imposant 14-0 à Nice, les débuts du phénomène Warren Zaïre-Emery étaient également très attendus. Titularisé par Didier Deschamps, le prodige du PSG n’a pas tardé à se faire remarquer.

Mbappé - Griezmann : Deschamps se lâche après le malaise https://t.co/UfnXTNycUb pic.twitter.com/3XUPJBRj3f — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Une soirée forte en émotions pour Zaïre-Emery

Numéro 8 dans le dos, le natif de Montreuil a permis à l’équipe de France de rapidement aggraver le score en inscrivant le 3ème but de la rencontre. Malheureusement, Warren Zaïre-Emery s’est blessé (entorse de la cheville) sur l’action du but en recevant un vilain tacle. Et il devrait être absent pour les prochaines échéances du PSG.

« C’est très très fort ce qu’il propose »