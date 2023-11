Marcelino lâche l'OM et jubile

Amadou Diawara

Après avoir abandonné le navire de l'OM à la fin du mois de septembre, Marcelino a fait son retour à Villarreal à la mi-novembre. Pour ses débuts à domicile depuis son rapatriement, le coach espagnol a mené son équipe vers la victoire. Après la rencontre, Marcelino a fait part de son immense bonheur d'avoir retrouvé le Sous-marin jaune.

Arrivé à l'OM à la fin de la dernière saison, Marcelino a décidé de claquer la porte il y a tout juste deux mois. Alors que la direction marseillaise aurait subi des menaces de la part de certains ultras du club, le coach espagnol a préféré poser sa démission. Pour poursuivre sa carrière, Marcelino a fait son retour à Villarreal. Et pour son premier match à domicile, le technicien de 58 ans a réussi à mener les siens vers la victoire. Présent en conférence de presse après la rencontre, Marcelino s'est totalement enflammé pour son retour à Villarreal.

Après Gattuso, un joueur de l'OM enrage https://t.co/HPf9yQ87a2 pic.twitter.com/DZkVSeNwg0 — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«Il faut être reconnaissant»

« Comment je me sens après mon retour ? Je voudrais remercier les fans pour leur accueil. Il faut être reconnaissant quand ils se souviennent aussi bien de vous, mais c'est une double responsabilité de répondre aux attentes. Le travail et le dévouement ne manqueront pas. Dans la situation où nous sommes, il est difficile de gagner sans souffrir » , a confié Marcelino dans des propos rapportés par Marca .

«Le fardeau était beaucoup plus lourd que je ne le pensais»