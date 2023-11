Il l'annonce, l'OM a lâché un «super joueur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, l'OM disait adieu à Dimitri Payet, à un an de la fin de son contrat. Refusant de prendre sa retraite, le joueur français a rejoint Vasco de Gama, au Brésil. Son ancien coéquipier à Marseille Valère Germain a salué sa carrière et s'est prononcé sur son départ en Amérique du Sud.

Dimitri Payet ne l'a jamais caché. Le joueur français espérait raccrocher les crampons à l'OM, son club de cœur. Mais Pablo Longoria n'a pas exaucé le souhait du joueur, parti en larmes. Mais le milieu offensif a vite rebondi. Courtisé en Ligue 1, mais aussi en Europe, Payet a tout plaqué pour rejoindre le Brésil. A 36 ans, il s'est engagé avec Vasco de Gama jusqu'en juin 2025. Le joueur pourrait se retirer en Amérique du Sud, avant de possiblement débuter sa reconversion à l'OM.

« Il aura eu une carrière magnifique »

Ancien joueur de l'OM et aujourd'hui en Australie, Valère Germain s'est exprimé sur sa relation avec Payet. « C’est un super joueur. Et dans la vie, en dehors du football, on s’entendait bien. Quand il est parti au Brésil, je lui ai envoyé un message pour le féliciter. Pour les moments importants, on se félicite. Je suis content qu’il vive de sa passion. Il aura eu une carrière magnifique » a confié l'attaquant dans un entretien accordé au journaliste Jules Kutos-Bertin sur Youtube.

Germain valide le choix de Germain