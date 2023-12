Avant son transfert au PSG, il annonce la couleur !

La rédaction

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Gabriel Moscardo pourrait être la première recrue hivernale du club de la capitale. Le jeune milieu de terrain du Corinthians est méconnu du grand public, mais il assure qu'il «aime défendre». Une qualité qui devrait ravir Luis Enrique qui compte peu de joueurs de ce profil dans son effectif.

Et si le PSG allait piocher au Brésil pour son prochain transfert ? Bien décidé à préparer l'avenir du club de la capitale, Luis Campos aurait identifié le prochain crack parisien. Il s'agit de Gabriel Moscardo, milieu de terrain de 18 ans qui évolue au Corinthians. Son transfert pourrait être bouclé pour environ 25M€.

«J’aime défendre»

Méconnu du grand public, Gabriel Moscardo a ainsi présenté ses principales qualités. « J’aime défendre, surtout au Corinthians, un club qui demande beaucoup de courses et de sacrifices. Mais je peux aussi jouer comme un numéro 8, pour me projeter et attaquer la défense adverse », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE . Il a d'ailleurs marqué lors de la victoire contre Vasco de Gama (4-2).

La mèche est vendu pour le transfert de Moscardo ?