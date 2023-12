Mercato : Le PSG va dégainer une offre de 25M€ ?

Alexis Brunet

Le mercato hivernal n'a toujours pas ouvert ses portes, mais le PSG pense déjà à son prochain transfert. Le club de la capitale serait en discussions très avancées avec l'entourage du milieu de terrain brésilien, Gabriel Moscardo. De leur côté, les Corinthians demanderaient 25M€ pour le laisser partir. Conscient de la situation, Luis Campos doit prochainement se rendre au Brésil, et ce, afin de s’entretenir avec l'agent du joueur.

À son arrivée au PSG, Luis Campos n'avait pas brillé pour son premier mercato estival. Le dirigeant parisien avait recruté des joueurs qui ont eu du mal à s'imposer, et qui sont dans des positions loin d'être idéales, à l'image de Carlos Soler, ou bien d'Hugo Ekitike. Lors du dernier été, le Portugais s'est montré bien plus inspiré, et dépensier.

Luis Campos veut recruter Gabriel Moscardo

Après un mercato estival très ambitieux, Luis Campos s'attelle déjà au prochain. Le conseiller football du PSG serait même en contacts très avancés avec Gabriel Moscardo. Le Portugais doit même se rendre prochainement au Brésil, afin de négocier avec l'agent du joueur, comme annoncé par L'Équipe .

Les Corinthians veulent 25M€ pour Moscardo