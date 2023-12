Messi s’est clashé au Qatar, un ancien du PSG raconte

Benjamin Labrousse

Lors de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi s’est parfois pris le bec avec plusieurs adversaires. Celui qui remportera la compétition quelques semaines plus tard avait d’ailleurs ignoré le Polonais Robert Lewandowski lors des phases de poules. Légende du PSG et lui aussi champion du monde avec l’Argentine, Angel Di Maria a d’ailleurs révélé les coulisses de ce clash.

Lionel Messi a tout gagné. En remportant la Coupe du monde 2022 au Qatar en décembre dernier, La Pulga a atteint son but ultime en carrière. Le 30 octobre dernier, L’Argentin a également décroché son huitième Ballon d’Or devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Mais lors du mondial, l’ancien joueur du PSG désormais à l’Inter Miami s’est distingué par certains comportements véhéments notamment à l’égard de Robert Lewandowski. Alors que la Pologne et l’Argentine s’affrontaient en phases de poules (victoire 0-2 des Argentins), l’attaquant du Barça a poussé Lionel Messi, et était venu s’excuser envers le joueur de 36 ans, qui de son côté, avait décidé d’ignorer ces excuses.

« Messi a délibérément taclé Lewandowski »

Champion du monde également, l’ancienne gloire du PSG Angel Di Maria est revenu sur cet épisode marquant dans des propos rapportés par Mundo Deportivo : « Même ma grand-mère a compris que Messi a délibérément taclé Lewandowski. Ce sont des choses qui lui arrivent parfois. Quand vous parlez de lui, il finit par vous le faire remarquer dans une déclaration ou sur le terrain. Il parle comme ça, de cette manière » , tente d’expliquer Di Maria, qui évolue désormais à Benfica.

« Il y a des gens qui parfois ne le respectent pas »