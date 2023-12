Real Madrid : Un crack brésilien pour oublier Mbappé, la réponse tombe enfin

Axel Cornic

A seulement 20 ans, Marcos Leonardo est en train de se faire un nom au Brésil et les plus grands clubs d’Europe commenceraient à le suivre. C’est le cas du Real Madrid, qui pourrait bien miser sur une attaque 100 % brésilienne avec Vinicius Jr et Rodrygo, oubliant au passage Kylian Mbappé.

Depuis quelques années, le Real Madrid semble avoir fait du recrutement des jeunes pépites brésiliennes l’une de ses spécialités. Cela a été le cas avec Casemiro en 2014 mais plus récemment avec Vinicius Jr et Rodrygo, où même avec Reinier, qui enchaîne les prêts aux quatre coins de l’Europe pour le moment.

Marcos Leonardo, la nouvelle sensation brésilienne

Le prochain sur la liste pourrait bien être Marcos Leonardo. Déjà évoqué lors du dernier mercato estival, avec notamment l’AS Roma se José Mourinho qui a poussé pour l’avoir, l’attaquant brésilien est en train de confirmer tout le bien que les observateurs pensaient de lui. Il totalise en effet 21 buts en 47 rencontres toutes compétitions confondues et à seulement 20 ans, il est déjà annoncé du côté du Real Madrid.

« Il peut partir ou rester en janvier, mais le championnat commence en mars donc partir en été signifierait interrompre un voyage »