Transferts : Premier coup dur pour le mercato de l’OL !

Dernier de Ligue 1 avec une seule petite victoire en après 14 journées, l’OL a besoin de se renforcer au mercato hivernal. Alors que le nom de Guido Rodriguez est inscrit dans les petits papiers du club rhodanien pour densifier son milieu de terrain, l’Argentin s’est gravement blessé lors d’un entraînement avec le Betis Séville et devrait être absent presque 3 mois.

Alors que l’OL est dans une situation critique, avec un bilan d’une petite victoire après 14 journées de Ligue 1, le club rhodanien enregistre une nouvelle déconvenue. Comme annoncée dans L’Equipe , l’OL lorgne sur le milieu de terrain du Betis Séville, Guido Rodriguez, pour renforcer son entrejeu en vue du mercato hivernal.

Guido Rodriguez s’est blessé à l’entraînement

Mais son nom pourrait bel et bien être rayé des petits papiers de la lanterne rouge de Ligue 1. En effet, l’Argentin a été victime d’une grave blessure. « Guido Rodríguez a subi une fracture du péroné distal de la jambe droite lors de l’entraînement d’hier matin. Après les évaluations et les examens complémentaires effectués par les services médicaux du club, il a été décidé de procéder à un traitement chirurgical de la blessure. Le pronostic de la blessure dépendra de l’évolution post-opératoire et de la rééducation ultérieure » , a indiqué le Betis dans un communiqué.

Absent jusqu’à 3 mois

Et selon la presse locale, l’Argentin devrait être absent entre deux mois et demi et trois mois. Sous le maillot du club sévillan cette saison, Guido Rodriguez a disputé 19 matches toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.