PSG : C’est confirmé pour Zaïre-Emery !

Touché à la cheville face à Gibraltar pour sa première en équipe de France, Warren Zaïre-Emery était annoncé indisponible au moins jusqu'à la trêve hivernale. Mais finalement, le milieu de terrain de 17 ans se serait remis plus vite que prévu de sa blessure. Il pourrait revenir prématurément dans le groupe de Luis Enrique. La tendance semble d'ailleurs se confirmer.

Rayonnant avec le PSG en début de saison, Warren Zaïre-Emery a pu fêter sa première sélection en équipe de France en novembre contre Gibraltar. Mais pour ses débuts sous les ordres de Didier Deschamps, le phénomène de 17 ans aurait pu rêver mieux. S’il a marqué pour sa première chez les Bleus , Warren Zaïre-Emery est néanmoins sorti sur blessure. Touché à la cheville, le joueur du PSG était annoncé indisponible au moins jusqu’à la trêve hivernale.

Zaïre-Emery : Grande nouvelle pour le PSG https://t.co/pWKICV7FBr pic.twitter.com/k4eWXhE64k — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Retour prématuré pour Zaïre-Emery au PSG ?

Mais finalement, Warren Zaïre-Emery pourrait revenir plus tôt que prévu. Dans son point médical, le PSG n’a pas cité le nom du milieu de terrain parisien. « Il est disponible. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe et pour moi » a d’ailleurs annoncé Luis Enrique plus tard en conférence de presse ce vendredi. La tendance d’un retour prématuré de Warren Zaïre-Emery semble d’ailleurs se confirmer de plus en plus.

La tendance se confirme de plus en plus