Le transfert d’une recrue du PSG déjà réclamé à l’étranger

Alors que le FC Barcelone a formé d’immenses talents à l’instar de Lionel Messi, Xavi ou encore Andrés Iniesta, le club catalan a également fait émerger certains gardiens. C’est notamment le cas d’Arnau Tenas, mais c’est le PSG qui en profite aujourd’hui. Face au Havre, l’Espagnol a été impressionnant. De quoi donner certains regrets en Catalogne ? On croise en tout cas déjà les doigts pour un retour d’Arnau Tenas.

Ces dernières années, le PSG avait pris l’habitude d’aller piocher du côté du FC Barcelone pour se renforcer. Ça a encore été le cas lors du dernier mercato estival. Alors qu’on a ainsi pu voir Ousmane Dembélé débarquer en provenance de Catalogne, Arnau Tenas a lui aussi emprunter le même chemin et a posé ses valises à Paris. Arrivé au terme de son contrat au Barça, le gardien espagnol a été convaincu par Luis Enrique. Arnau Tenas s’est alors engagé jusqu’en 2026 avec le PSG, mais voilà qu’à Barcelone, on espère déjà son retour…



« J’espère qu’il reviendra un jour »

Ancien entraîneur à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Pau Moral connait très bien Arnau Tenas. Dans des propos accordés à So Foot , il a évoqué son départ de Catalogne pour le PSG, émettant alors le souhait de revoir le portier de 22 ans revenir chez les Blaugrana à l’avenir : « J’espère qu’il reviendra un jour et qu’il le fera par la grande porte. Et s’il revient un jour, on aura l’impression qu’il n’est jamais parti. Parce qu’il est au club depuis tellement d’années qu’il arrivera, et pour lui, ce sera comme s’il était à la maison ».

« C’est un grand gardien »