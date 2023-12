Mercato : Le PSG a recruté un joueur «qui n’a pas de défauts»

La rédaction

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a accueilli dans ses rangs Arnau Tenas, pur produit de la formation du FC Barcelone. S’il n’a pas eu le temps d’évoluer avec l’équipe première, le portier de 22 ans a tout de même fait forte impression en Catalogne. Ceux qui l’ont côtoyé racontent.

Recruté à la demande de Luis Enrique lors du mercato estival, Arnau Tenas a profité de la sortie dangereuse de Gianluigi Donnarumma contre Le Havre, provoquant son expulsion dès la 10e minute, pour briller dans les cages du PSG le week-end dernier. Et le portier espagnol a désormais deux matches devant lui, face à Nantes ce samedi puis le LOSC la semaine prochaine, pour confirmer, lui qui a déjà eu l’occasion de s’illustrer chez les jeunes du FC Barcelone.

« Un gardien très équilibré, qui n’a pas de défauts »

En effet, Arnau Tenas a fait forte impression chez les Blaugrana , et ce même s’il n’a jamais joué avec l’équipe première. « C’est un gardien très équilibré, qui n’a pas de défauts. Et surtout il a un jeu au pied redoutable, et cela a très vite été identifié à Barcelone », confie Bojan Krkic Senior, recruteur au Barça, interrogé par RMC .

« Il n’y avait pas d’autre gardien comme lui »