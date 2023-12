Surprise en vue pour l’entraîneur de l’OL ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête de l’OL pour assurer l’intérim après la mise à l’écart de Fabio Grosso, Pierre Sage pourrait rester plus longtemps que prévu, le directeur du centre de formation étant apprécié par le vestiaire mais également John Textor. Un avenir qui dépendra avant tout du résultat contre Toulouse ce dimanche.

L’OL est en plein dilemme pour la succession de Fabio Grosso. Plusieurs noms circulent pour venir prendre la tête du club, à l’instar de Jorge Sampaoli, Bruno Genesio, Frédéric Antonetti ou même Antoine Kombouaré, ces deux derniers étant des habitués des missions sauvetages en Ligue 1. Pour l’heure, le suspense reste entier, et cette longue réflexion pourrait profiter à Pierre Sage.

La réflexion se poursuit à l’OL

En effet, l’intérimaire en poste est apprécié des joueurs mais également de la direction, et notamment de John Textor, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais. En interne, on souhaite prendre le temps de la réflexion afin de ne pas se tromper et passer à côté d’une solution qui pourrait se trouver en interne. Pour son premier match à la tête de l’OL, Pierre Sage avait en effet marqué des points à Lens malgré la défaite (2-3).

Pierre Sage peut-il rester ?