La grande annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Agé de 38 ans, Cristiano Ronaldo continue d'affoler les compteurs. A l'occasion de la réception face à Al-Riyadh, l'international portugais a disputé le 1200ème match de sa carrière. Désormais, la star d'Al-Nassr est tournée vers son prochain record, le nombre de buts inscrits, même si son temps au plus haut niveau est compté.

Même s'il a quitté l'Europe, Cristiano Ronaldo continue d'impressionner, notamment en raison de sa longévité. Vendredi dernier, le buteur portugais a disputé le 1200ème match de sa carrière. Une marque symbolique sur laquelle est revenue Ronaldo.

Ronaldo à la chasse aux records

« On m'a mis maintenant au défi d'atteindre la barre des 1000 buts. Le chemin est encore long, ça va être difficile. Mais si mes jambes et mon physique me traitent aussi bien que je les traite. on verra » a lâché Ronaldo en zone mixte après la rencontre face à Al-Riyadh.

« Je ne me projette plus aussi loin »