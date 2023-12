Le Real Madrid a évité le pire pour le transfert de ce crack

Alexis Brunet

Le Real Madrid fait partie des plus grands clubs du monde, et tous les jeunes cracks rêvent un jour de jouer pour la Casa Blanca. Les Madrilènes ont notamment attiré Jude Bellingham cet été, et c'est pour le moment une vraie réussite. L'été prochain c'est Endrick qui rejoindra l'Espagne, et les attentes sont élevées autour du jeune Brésilien. Mais ce dernier aurait pu ne jamais signer à Madrid.

Le Real Madrid peut se vanter d'avoir mis la main sur certains des meilleurs joueurs du monde pour de nombreuses années à venir. Des éléments comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Vinicius Jr ou bien Jude Bellingham évoluent déjà au sein de la Casa Blanca, et ils y resteront pendant longtemps. Les Madrilènes ont notamment su se renouveler au milieu de terrain, où les Kroos et Modric sont davantage sur la fin de leur carrière.

Endrick aurait pu signer à Chelsea

En plus de tous ces jeunes joueurs, le Real Madrid accueillera Endrick l'été prochain. Le transfert du crack brésilien est déjà bouclé, mais ce dernier a failli échapper à Florentino Pérez. En effet, lors d'une interview accordée au Guardian , le père du joueur de Palmeiras a affirmé que son fils était très proche de signer avec Chelsea. « Ils nous ont tout expliqué. On nous a présenté la personne qui allait nous aider à nous installer. Il nous a montré la maison où nous allions vivre, l'école d'Endrick et l'église que nous allions fréquenter. Tout allait bien entre nous et Chelsea. »

PSG : Mbappé dézingué, le Real Madrid se fait interpeller pour son transfert https://t.co/QOLVdBEm7t pic.twitter.com/OdSzZh5AaD — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

«Je m'étais déjà mis dans la tête que je vivrais à Londres»