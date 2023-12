Le Real Madrid va s’offrir une nouvelle pépite

La rédaction

Alors que le mercato hivernal approche à grand pas, le Real Madrid compte bien jouer les premiers rôles. D'après les informations de The Sun, la Maison Blanche souhaiterait s'offrir le jeune attaquant de Reading Caylan Vickers afin de le faire progresser avec le Castilla. Le club anglais réclame 1 million d'euros au club madrilène.

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans moins d'un mois et le Real Madrid compte bien s'activer. Plombé par de nombreuses blessures depuis le début de la saison, le club madrilène souhaite se renforcer, mais désire surtout miser sur l'avenir.

Le Real Madrid lorgne sur une pépite de 18 ans

D'après les informations de The Sun , le Real Madrid a entamé cette semaine des négociations avec Reading afin de recruter Caylan Vickers. Reading, dans le dur financièrement, réclame un peu plus de 1M€, plus un pourcentage sur toute vente future pour son prodige de 18 ans. Le club aux 14 Ligue des champions souhaite faire progresser Caylan Vickers dans son équipe B, le Real Madrid Castilla, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'équipe première.

Seulement 11 matchs en professionnel

Une piste pour le moins surprenante, car le jeune attaquant de Reading ne compte que 11 matchs en League One (3e échelon) cette saison. Auteur de 2 buts et une passe décisive en 4 rencontres d’EFL Trophy, le milieu offensif a déjà conquis un bon nombre d'observateurs.