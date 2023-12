Le vestiaire de l’ASSE sort du silence sur le prochain entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE est en période de transition. Coach-intérimaire, Laurent Huard devrait prochainement laisser sa place à un nouveau technicien. Olivier Dall'Oglio est annoncé comme le grand favori pour succéder à Laurent Batlles, remercié il y a quelques jours. En attendant cette nomination, les joueurs se concentrent sur le terrain et essayent de faire abstraction de la situation.

L'ASSE enchaîne les défaites. Quelques jours après le départ de Laurent Batlles, le club stéphanois s'est incliné face à Nîmes au huitième tour de Coupe de France (0-1). Pour cette rencontre, l'équipe stéphanoise était dirigée par Laurent Huard, qui assure l'intérim.

L’ASSE plonge encore, il déballe tout https://t.co/05ybnFM1a0 pic.twitter.com/ofXukwTMYg — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Un favori se détache

Nul ne sait si Huard sera présent sur le banc de l'ASSE samedi prochain lors du choc face aux Girondins de Bordeaux. Selon les informations de L'Equipe, la direction affine ses recherches. Le grand favori se nomme Olivier Dall'Oglio. Interrogé sur les rumeurs autour de l'identité du prochain entraîneur, Aïmen Moueffek préfère se concentrer sur le terrain.

« Ce n'est pas notre job »